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على وقع الانهيار.. كيف افتتح دولار السوق السوداء؟

منذ 21 ساعة
الدولار و الليرة اللبنانية

الدولار و الليرة اللبنانية

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في ظل الانهيار الجنوني الذي يعيشه لبنان على كافة الصعد، لا يزال دولار السوق السوداء، يحافظ على ارتفاعه، حيث يتم “التداول” صباح اليوم الأربعاء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين “19480 – 19530” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

ويأتي صعود الدولار المتواصل ليزيد من تعجيز الشعب اللبناني وغضبه، حيث يعاني الشعب اللبناني من أسوأ الأزمات التي لم يسبق أن عاشتها البلاد منذ التأسيس.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.

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