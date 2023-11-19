الأحد 5 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 19 نوفمبر 2023 |
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على وقع التصعيد جنوبًا.. ثانوية ميس الجبل تستعدّ لإمكانيّة التعليم عن بعد

منذ 8 دقائق
مدرسة - تعبيرية

مدرسة - تعبيرية

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طلب مدير ثانوية المربي محمد فلحة الرسمية ميس الجبل فرج زين بدران، من أولياء الطلاب، تزويده في أسرع وقت عددًا من المستندات عن أبنائهم وبناتهم، استعدادًا لإمكان اللجوء إلى التعليم من بعد.

المستندات المطلوبة هي:

1- الاسم الثلاثي التلميذ/ة

2- مسجل/ة في الثانوية رسميًا أو ترغبون بتسجيله/ا في الثانوية عند العودة إلى البلدة

3- الصف الذي ينتسب إليه التلميذ/ة

4- قسم اللغة الفرنسية أو الانكليزية

5- رقم الهاتف

6- اسم وعنوان المدرسة التي التحق/ت بها أو أنه لم يلتحق حتى الآن نرجو التواصل مع:

الناظر العام الأستاذ خليل العمار 03751880 الناظر في القسم الثانوي الأستاذ علي حمادة 70980768 الناظر في القسم المتوسط الأستاذ علي منصور 70505287.

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