على وقع التقنين الكهربائي... عماد كريدية: "أوجيرو" مهددة بإمكانية تقديم الخدمة

على وقع التقنين الكبير الذي يعيشه اللبناني يومياً مع نفاد الفيول وتعثر القدرة على شرائه، أكد المدير العام لهيئة “أوجيرو” عماد كريدية أنّ “الارتفاع المستمر بساعات التقنين الكهربائي يتسبّب بضغط كبير على مجموعات توليد الطاقة التابعة لشركة “أوجيرو”.

وأضاف في تغريدة عبر “تويتر”: “زيادة الطلب على المحروقات التي باتت نادرة هي أيضاً، واستمرار الوضع بهذا الشكل يهدّد جديّاً إمكانية “أوجيرو” بتقديم الخدمة”. وختم تغريدته قائلاً: “اللهم إنّي بلغت، اللهم فاشهد”.

ويخشى مراقبون من أن يخيم الظلام على لبنان خلال أيام، بسبب عجز الحكومة عن توفير الوقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء، جراء عدم توفر نقد أجنبي للاستيراد، ضمن أزمة اقتصادية حادة. وقال مصدر في مؤسسة كهرباء لبنان إن المخزون الحالي من وقود تشغيل محطات توليد الكهرباء يكفي 9 أيام فقط.