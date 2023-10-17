على وقع التوترات.. ماذا قرّر وزير التربية بشأن مدارس الجنوب؟

مدد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، “تطبيق القرار المتعلق بإقفال المدارس في المناطق الجنوبية يوم غد الأربعاء في 18/10/2023، لجهة حصر الإقفال بالمدارس والمهنيات الرسمية والخاصة الواقعة في القرى الملاصقة تمامًا للحدود الجنوبية الدولية، من دون سواها”.

الحلبي أكد “استمرار الدراسة في سائر المدارس الواقعة في الأقضية كافة”.

فيما ذكر “الهيئة التعليمية والأهالي والتلاميذ، بمضمون التعميم الذي أصدره اليوم، والذي ينظم كيفية متابعة انتقال التلميذ إلى مدارس في مناطق أخرى، وكذلك التحاق المعلمين في مدارس جديدة”.

كما دعا المواطنين إلى “متابعة بيانات الوزارة يومًا بيوم لمتابعة التطورات، والمحافظة على انطلاقة العام الدراسي”.