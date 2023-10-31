على وقع تسارع التطورات.. اجتماعٌ تنسيقيّ بين "التقدمي" و"حزب الله"

عقدت قيادة منطقة حاصبيا ومرجعيون في الحزب التقدمي الاشتراكي و”حزب الله” اجتماعًا في بلدة الفرديس – حاصبيا، في منزل رئيس البلدية بسام سليقا.

وجرى خلال اللقاء استعراض المستجدات ومواصلة التنسيق على المستوى الاجتماعي والسياسي في المنطقة.

يأتي ذلك على وقع تصاعد التوتر في الجنوب اللبناني، مع استمرار القصف المتبادل والمتقطع بين جيش العدو الإسرائيلي وحزب الله، حيث تشهد الجبهة الجنوبيّة استهدافًا لمواقع تابعة لجيش الاحتلال على الحدود مع فلسطين المحتلة، مقابل قصف إسرائيلي معاد يطال أطراف قرى جنوبيّة عدّة وتسبب في اندلاع عدد من الحرائق في المساحات الحرجية وأشجار الزيتون.