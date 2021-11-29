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على وقع قطع الطرقات.. مدارس تقفل أبوابها

منذ 21 دقيقة
المدارس في لبنان

المدارس في لبنان

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على وقع الاحتجاجات وقطع الطرقات جرّاء تدهور الوضع المعيشي وانهيار الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوياتها التاريخية، أقفلت مدارس بيروت بسبب تعذر وصول التلاميذ إليها.

وضمن نطاق بيروت، الطرقات المقطوعة:
وسط ‎بيروت أمام مسجد الأمين.
‎الكولا باتجاه صائب سلام.
‎الكولا باتجاه الجامعة العربية.
‎عمر بيهم.
‎قصقص.
‎كورنيش المزرعة.
تقاطع ‎غانا الأسد.
‎البربير باتجاه العدلية.
صائب سلام تقاطع الرفاعي.
صائب سلام مقابل العقاد.
جادة الاسد بالاتجاهين.

كذلك قطعت الطرق التالية: الأوتوستراد البحري البداوي، طريق عام شكا -الهري، الطريق الرئيسية وسط بلدة البيرة -عكار، بولفار طرابلس المدخل الجنوبي لجهة البحصاص، الطريق الدولية في المنية مقابل بنك البحر المتوسط، أوتوستراد الكورة طرابلس عند مفرق الهيكلية.

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