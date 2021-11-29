على وقع قطع الطرقات.. مدارس تقفل أبوابها

على وقع الاحتجاجات وقطع الطرقات جرّاء تدهور الوضع المعيشي وانهيار الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوياتها التاريخية، أقفلت مدارس بيروت بسبب تعذر وصول التلاميذ إليها.

وضمن نطاق بيروت، الطرقات المقطوعة:

وسط ‎بيروت أمام مسجد الأمين.

‎الكولا باتجاه صائب سلام.

‎الكولا باتجاه الجامعة العربية.

‎عمر بيهم.

‎قصقص.

‎كورنيش المزرعة.

تقاطع ‎غانا الأسد.

‎البربير باتجاه العدلية.

صائب سلام تقاطع الرفاعي.

صائب سلام مقابل العقاد.

جادة الاسد بالاتجاهين.

كذلك قطعت الطرق التالية: الأوتوستراد البحري البداوي، طريق عام شكا -الهري، الطريق الرئيسية وسط بلدة البيرة -عكار، بولفار طرابلس المدخل الجنوبي لجهة البحصاص، الطريق الدولية في المنية مقابل بنك البحر المتوسط، أوتوستراد الكورة طرابلس عند مفرق الهيكلية.