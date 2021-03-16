علي إبراهيم: الأفران ستستمر في تأمين الخبز للمواطنين

أشار نائب رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان المستقيل علي إبراهيم إلى أنه أمام التطورات المستجدة في الأسواق نتيجة التقلبات الحادة لسعر صرف الدولار الأميركي في ظل غياب رقابة فاعلة تضبط الأمور، وعدم مبالاة المسؤولين بما يحصل في الأسواق وتحميل القطاعات الإقتصادية مسؤولية التدهور الحاصل، يتوجه اتحاد نقابات الأفران والمخابز الى الشعب اللبناني ليؤكد له أن الأفران ستستمر في تأمين الخبز للمواطنين في ظل تطورات خطيرة ليس قطاع الأفران مسؤولا عنها وليس هناك من سلطة تتحمل هذه المسؤولية.

وناشد في بيان المواطنين ارشادنا الى السبل الناجعة التي يمكننا اعتمادها للاستمرار في تأمين الرغيف للمواطن دون تحميلنا خسائر مالية كبيرة في ظل التقلبات الحادة لأسعار الدولار التي باتت دون سقف “وفالتة على غاربها” دون حسيب أو رقيب.

ودعا الاتحاد المواطنين الى التنبه لهذا الواقع الصعب والخطير والذي ينذر بعواقب كبيرة على مختلف الصعد لعدم وجود من يتحمل المسؤولية لمعالجة هذا الواقع لأننا اذا استمرينا على هذه الوتيرة لا بد بالنهاية الا ان نصل الى التوقف القسري الى حين استقرار سعر صرف الدولار الاميركي الذي هو أساس البلاء الذي نمر به.

وأمل الاتحاد ان تتم معالجة هذا الأمر ليس برفع الأسعار بل باستقرارها واستقرار اسعار المواد الأساسية الداخلة في صناعة الرغيف لأننا بتنا اليوم في حلقة مفرغة لا نعرف من اين تبدأ معالجتها خصوصا وان سعر كيس النايلون بات اليوم يكلف /471/ اربعمائة و احدي وسبعون ليرة لبنانية.

وأهاب الاتحاد بالوسائل الاعلامية ان تتوخى الموضوعية في مقاربتها موضوع سعر الرغيف وكلفته في ظل الفلتان الحاصل في تقلبات سعر الدولار الاميركي الذي يؤثر على اسعار المواد الداخلة في صناعة الرغيف.

علما ان هذه التقلبات انعكست على كل القطاعات الانتاجية ومنها صناعة الرغيف، و هي خارجة عن ارادة اصحاب الافران.