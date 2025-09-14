علي حسن خليل: لن نسمح ولن نرضى بأي صراع داخلي

أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري وعضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب علي حسن خليل خلال لقاء سياسي مع كوادر حركة أمل من أبناء قضاءي حاصبيا ومرجعيون أن ما جرى التوافق عليه في جلسة الحكومة بتاريخ 7 أيلول “أعاد فتح الباب أمام مدى سياسي مريح على مستوى الداخل اللبناني، بما يتيح للبنانيين التلاقي مع بعضهم البعض لمواجهة التحدي الأساسي المتمثل بالعدو الإسرائيلي، وقطع الطريق أمام من كان يحاول نقل المعركة من مواجهة إسرائيل وعدوانيتها وأطماعها إلى مواجهة داخلية”.

وشدد خليل قائلاً: “قرارنا واضح، لن نسمح ولن نرضى بأي صراع داخلي. نحن نريد من كل اللبنانيين أن يتوحدوا لمواجهة مخططات إسرائيل وعدوانيتها واحتلالها لأرضنا ومحاولاتها فرض منطق القوة على الجنوب وعلى لبنان”.

وأوضح أن حركة أمل حريصة على توسيع مروحة التواصل السياسي مع مختلف القوى “بقدر عال من المسؤولية، من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة تعزز الموقف الوطني في المرحلة الراهنة والمراحل المقبلة”.

وفي ما يتعلق بالانتخابات النيابية المقبلة، أكد خليل أن حركة أمل والثنائي الوطني “لن يفوّتوا هذا الاستحقاق”، مجدداً تمسكهم بخوضه، وقال: “من كان يراهن أو يظن أنه قادر على إحداث انقلاب أو كسر منجزات تحققت على مدى 30 أو 40 عاماً من التضحيات، سيتفاجأ بوفاء الناس وإيمانهم الراسخ بتاريخهم النضالي. فالضغط السياسي والعسكري والأمني والقتل والاحتلال لن يغير من قناعات أهلنا ولا من وفائهم”.