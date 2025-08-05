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​علي فياض بعد لقائه باسيل: ندرك أن الظرف دقيق وصعب ولكن على لبنان ألّا يفرّط بمصالحه

منذ 37 دقيقة
النائب علي فياض

النائب علي فياض

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أشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ​علي فياض​، بعد لقاء وفد من “​حزب الله​” رئيس “​التيار الوطني الحر​” النائب ​جبران باسيل​، إلى أنّ “أننا تناقشنا مع رئيس التيار في العديد من الأمور، وأهمها استمرار العدوان الإسرائيلي على ​لبنان​، وتشاركنا وجهات النظر حول المخاطر القائمة والمحتملة التي يتعرض لها البلد”.

ولفت إلى أنّ “أسوأ المخاطر التي يتعرض لها لبنان هي تحويل المشكلة من لبنانية – إسرائيلية إلى لبنانية – لبنانية، وكلما تماسك الموقف الداخلي اللبناني، كلما كنا أقدر على الحد من المخاطر على البلد”.

وأوضح فياض أنّ “المخاطر لا تختصّ بمكوّن دون آخر، ولا بمنطقة دون أخرى، ونحن ندرك أن الظرف دقيق وصعب، ولكن على لبنان ألّا يفرّط بمصالحه”.

وقال: “نريد موقفًا لبنانيًا رسميًا واحدًا ومتماسكًا، ونتمسك جميعًا بالأولويات، ومنها انسحاب العدو الإسرائيلي، وإعادة الأسرى، وبدء الإعمار كمدخل لإطلاق مسار المعالجة التي يتولاها اللبنانيون فيما بينهم”.

وأضاف فياض: “توافقنا مع التيار الوطني الحر على أن الفرصة مؤاتية لبناء دولة، لكن العقبة الآن هي العدو الإسرائيلي واعتداءاته التي تعطل مسار التعافي وبناء الدولة”.

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