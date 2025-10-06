الأثنين 14 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 6 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

علي فياض: سلوك بعض من في السلطة بات يثير القلق والغضب

منذ 4 دقائق
النائب علي فياض

النائب علي فياض

A A A
طباعة المقال

أكد النائب علي فياض في كلمة القاها في الذكرى السنوية لاستشهاد نائب رئيس المجلس التنفيذي لـ”حزب الله” نبيل ‏قاووق وشهداء بلدة عبا الجنوبية، أنه “بات من الواضح أن بعض ‏من في السلطة يمارس سياسة حقن الساحة الداخلية بكل عناصر التوتير والاستفزاز عمدا ويدفع باتجاه تعميق ‏الفوارق والانقسامات، بهدف عزل بيئة اجتماعية بأكملها في تجاوز خطير للقواعد الميثاقية التي تشكل ركيزة ‏الاستقرار الداخلي”.

ورأى فياض أن “بعض المسؤولين يتصرفون وكأنهم ملكيون أكثر من الملك في حجم الارتهان للخارج ويذهبون ‏بعيدا أكثر مما تستوجب أي ضرورات قانونية”، لافتا إلى أن “من يفترض به أن يكون أمينا على العدل والقانون ‏وحقوق اللبنانيين، حول هذه القيم إلى أدوات سياسية لتصفية الحسابات واسترضاء الخارج بذرائع لا تقنع أحدا ولا ‏تفرضها أي ضرورات وطنية”.

واعتبر أن “هذه التوجهات إذا ما مضت في مسارها الإجرائي القانوني ستؤدي إلى تحويل قسم كبير من ‏اللبنانيين إلى طائفة منبوذين لا حقوق لهم ولا مستقبل، إذ يكفي أن يصنف الأميركيون أي مواطن ظلما وتعسفا على ‏لوائحهم حتى تبادر السلطات اللبنانية إلى إعدامه حقوقيا واقتصاديا، فيحرم من حق التملك أو العمل أو حتى ‏السعي للرزق بصورة قانونية”، لافتا الى أن “هذا السلوك يمثل ممارسة عدوانية بخلفية سياسية لا تصب في مصلحة المواطنين بل تهدد بتداعيات ‏سياسية واجتماعية خطيرة”.

وختم مشددا على أن “سلوك بعض من في السلطة بات يثير القلق والغضب على أعلى المستويات، ولا يمكن ‏تفسيره فقط بالخفة وسوء التقدير، بل بتقصد دفع التناقض الداخلي إلى ذروته القصوى في محاولة لزج البلد في ‏مرحلة جديدة وخطيرة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    غارة من مسيّرة إسرائيلية سيارة على طريق زبدين في منطقة النبطية
    الصحة: قتيلان في الغارة على زبدين قضاء النبطية
    وزارة الأشغال العامة والنقل
    وزارة الأشغال: أعمال متقدّمة لتوسيع قناة تصريف مياه الأمطار في ضبية
    وزير المال ياسين جابر في سلسلة لقاءات
    وزير المالية: أي دولة يصيبها ما أصاب لبنان لن تبقى صامدة

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    تحضروا لمنخفض جوي قادم من تركيا في هذا التاريخ!
    الفنان فضل شاكر
    الفنان فضل شاكر يسلّم نفسه للجيش اللبناني
    الفنان فضل شاكر
    "يا غايب".. محاكمة فضل شاكر الأخيرة فهل يكتب القضاء العودة من الغياب؟