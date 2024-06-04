علي ياسين: لكسر احتكار تمثيل العمال والتفرد بقرار الفريق

يتابع رئیس “اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين” في لبنان عضو المجلس الرئاسي في اتحاد النقابات العالمي علي ياسين، نشاطاته في الاجتماعات التحضيرية للمنظمات النقابية العمالية العربية والدولية، المشاركة في أعمال الدورة ١١٢ ل”مؤتمر العمل الدولي” من ٣ الحالي إلى ١٣ منه، والذي تنظمه منظمة العمل الدولية في جنيف.

وقد شارك في اجتماع فريق العمال الدولي الذي يديره مكتب الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية actrav ، ويعقد اجتماعاته التحضيرية لانتخاب هيئة مكتب تمثل فريق العمال في مداولات وصناعة قرارات مؤتمر العمل الدولي، بالشراكة مع ممثلي فرق اصحاب العمل والحكومات.

وقال ياسين: “إننا في منظماتنا النقابية في الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب واتحاد النقابات العالمي غير المنضوية في منظومة الاتحاد الدولي للنقابات ITUC ، نسجل للعام الثاني على التوالي تحفظنا على الطريقة التي تدار بها أمور تشكيل هيئة فريق العمال ومندوبيه في منظمة العمل الدولية، والتي تأتي فئوية التمثيل ولا تشمل جميع المنظمات المشاركة في المؤتمر بما فيها الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، واتحاد النقابات العالمي”.

ودعا مكتب العمال في منظمة العمل الدولية الى “التزام حق تمثيل الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، واتحاد النقابات العالمي لدى تشكيل هيئة مكتب العمال للدورة ١١٢ لمؤتمر منظمة العمل الدولية هذا العام”، مطالبا بـ”كسر احتكار تمثيل العمال والتفرد بقرار فريق العمال ومكتب الانشطة العمالية في منظمة العمل الدولية، فإن العالم قد تغير ولم يعد هناك مكان للهيمنة والاستئثار بادارة شؤونه”.

یذكر ان ياسين يشارك في اعمال مؤتمر الدورة ١١٢ لمنظمة العمل الدولية ضمن وفد الاتحاد العمالي العام في لبنان المشارك في المؤتمر.