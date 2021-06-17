عماد حب الله: "بلبنان وبس بأضربوا وبيسكروا الطرقات اعتراضا على تصرفات الشعب"

غرد وزير الصناعة عماد حب الله على حسابه عبر “تويتر”، كاتباً: آخر اخبار لبنان: المتزعمين المتسلطين اللي نهبوا وفسدوا وافسدوا وخربوا البلد بأضربوا وبيسكروا الطرقات اعتراضا على تصرفات الشعب اللي ما عم يستوعب انه ما لازم يزعجهم للمتزعمين، وما عم يسمع الأوامر ولا بيمشي عالعمياني”.

وأضاف: “بدهم يتخلصوا من الشعب، ما عاد يتحملوه، والله بلبنان وبس”. وشهد لبنان اليوم أوسع إضراب دعا إليه الاتحاد العمالي العام، ولاقى تأييداً من مختلف الأحزاب، ومن بينها من هي في السلطة، إلى جانب قوى ونقابات عاملة، وذلك رفضاً للانهيار وللمطالبة بتأليف حكومة اختصاصيين.

وتخلل الإضراب قطع لبعض الطرقات العامة والفرعية في مختلف المناطق.

وأكد رئيس الاتحاد مروان فياض بأن هذا التحرك هو بداية لاعتصام شامل إذا لم تلبَّ المطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وبخصوص سعر صرف الدولار، وعدم رفع الدعم عن المواد الغذائية والتوقف عن اذلال الشعب والسائقين أمام محطات الوقود والصيدليات والمصارف، مطالباً ما سماه بالدولة الفاشلة، بحل موضوع أصحاب الشاحنات العاملة على خط الترانزيت للنقل الخارجي، وايقاف العمالة الاجنبية وتحسين وضع الضمان الاجتماعي.