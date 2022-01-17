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عماد كريدية: انقطاع شبكة الاتصالات هو سيناريو كوارثي

منذ 14 ساعة
آخر تحديث: 17 - يناير - 2022 11:29 مساءً
عماد كريدية

عماد كريدية

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أعلن المدير العام لهئية أوجيرو عماد كريدية أن الامكانيات الضرورية لاستمرارنا في تقديم الخدمات تأمنت إلى نصف السنة على شرط ثبات سعر الصرف.

وكشف، في حديث لبرنامج “عشرين 30” عبر الـLBCI، أن إعادة تشغيل المولدات حصل بهبة فردية من سليم رمضان تقدم ب ٣ طن مازوت لتشغيل مولدات منطقة المزرعة.

ولفت الى أن 65% من موازنة التشغيل والصيانة نحتاجها بالدولار الفريش بينما الرواتب انخفضت بطبيعة الحال بسبب انخفاض قيمة الليرة اللبنانية.

وشدد كريدية على أن ما يتم تداوله اليوم عن التوجه إلى رفع التعرفة بقيمة 10 أو 20 في المئة غير صحيح أبداً.

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