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عماد واكيم: لبنان يحقق ارقاماً قياسية في السقوط العمودي

10 - يونيو - 2021
عماد واكيم

عماد واكيم

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غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب عماد واكيم عبر “تويتر”: “لبنان يحقق ارقاماً قياسية في السقوط العمودي! السلطة الحاكمة المتأتية من الأكثرية النيابية لا تأبه بالوضع المعيشي! لا كهرباء، لا بنزين، لا ادوية… سرقة أموال الدعم، لا ترشيد استمراراً للتهريب على حساب الشعب… السلطة لا تحرك ساكناً الا لمصالحها الخاصة! كما وعدنا الرئيس: هنا جهنّم”.

ويمرّ لبنان بأزمة اقتصادية غير مسبوقة إذ فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها الشرائية. وفي الموازاة، حذر البنك الدولي من أن تأثير الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان قد يصبح كارثيا قريبا.

وقال البنك الدولي إنه لا توجد نهاية تلوح في الأفق للأزمة الاقتصادية في لبنان، التي قد تكون واحدة من أسوأ الانهيارات المالية التي شهدها العالم منذ ما يقرب من 200 عام.

ومن المحتمل أن يكون أكثر من نصف سكان لبنان قد دُفعوا بالفعل تحت خط الفقر. ويتهم التقرير القيادة اللبنانية بالتقاعس الكارثي والمتعمد. وأدت شهور من الجدل والتطاحن بين الفصائل السياسية إلى عرقلة تشكيل حكومة قد تستحدث إصلاحات اقتصادية.

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