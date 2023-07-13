عمال البناء في بيروت وجبل لبنان: لاعادة هؤلاء المصروفين ودفع كامل حقوقهم

طالبت نقابة عمال البناء ومشتقاتها في بيروت وجبل لبنان (C.W.S.L) في بيان، “إدارة شركة المان أنتربرايز ش.م.ل وخاصة مشروع السفارة الأمريكية، بوقف عملية الصرف التعسفي والتعدي على حقوق العمال، وإعادة العمال الى عملهم ودفع كامل حقوقهم المغتصبة من منح التعليم والساعات الاضافية وتسديد الأجور عن كامل الرواتب وخاصة الساعات الإضافية وبدل العطل والضرر عن العمال الذين تعرضوا للاصابة ولم تتم معالجتهم ودفع أجورهم المستحقة عن الإصابة والتقارير الطبية”.

كما طالبت وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم بـ”وضع يده على هذا الملف وتكليف كافة أجهزة الوزارة وخاصة تفتيش العمل والسلامة المهنية، وأيضاً إبلاغ الضمان الإجتماعي ومصلحة براءة الذمة من أجل تحريك جهاز التفتيش لإعادة الأمور ألى نصابها ووقف إصدار براءات الذمة لحين إنتهاء جلسات التحقيق في وزارة العمل أيضاً، ووقف براءات الذمة للشركات الأخرى العاملة في الموقع التي تقوم بممارسة الضغط على العمال للتنازل عن حقوققهم من أجل إدخالهم إلى العمل، فيجب إثبات براءة الذمة من شركة المان أنتربرايز ش.م.ل والتراجع عن الشكوى المقدمة، وهذا أيضاً برسم التفتيش في وزارة العمل لأن هناك نفس المخالفات”.

كذلك طالبت بيرم بـ”وقف صلاحية إجازات العمل ووقف إصدار أي إجازة عمل جديدة لمختلف الفئات من شركة المان إنتربرايز والشركات الأخرى في الموقع وكل من يثبت تدخله في مشروع السفارة الأمريكية حاليا”.

وقالت: “لن نقف مكتوفي الأيدي وسنستمر في متابعة هذا الموضوع وسنطلب من الإتحاد الدولي للبناء وكافة الإتحادات، التحرك والتضامن معنا ومع العمال ورفع الصوت مع النقابات الأمريكية لأن ما يحصل عمل جبري واعتداء على حقوق العمال”.