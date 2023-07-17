الأثنين 29 ذو الحجة 1444 ﻫ - 17 يوليو 2023 |
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عمال الشمال وموظفو الإدارة العامة: للمشاركة في الاعتصام غداً

منذ دقيقتين
موظفو الادارة العامة

موظفو الادارة العامة

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عقد في مكتب رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال اجتماع تنسيقي، ضم رئيس الاتحاد شادي السيد و عضو الهيئة الإدارية لموظفي الإدارة العامة إبراهيم نحال ، تحضيرا لتحرك الغد والاعتصام الذي دعا اليه موظفو القطاع العام أمام سرايا طرابلس، بدءا من العاشرة صباحاً.

ووجه الجانبان الدعوة لمختلف القطاعات الى المشاركة في هذا التحرك، “في وقت تتفاقم مشكلة الإدارة العامة ويكثر الحديث عن ازمتها دون العمل الفعلي على ايجاد الحلول النافعة للموظفين الذين باتت أوضاعهم مؤسفة تنعكس مباشرة على مختلف نواحي الحياة في البلاد”.

واكدا أن “الإدارة العامة تبقى عصب الدولة وشريانها واذا ما ضعفت او بقي حالها مأزوما فان ذلك يعني أن البلد برمته مأزوم “، وشددا على أن “التحرك على الأرض ضروري وأن المكان ، اي سرايا طرابلس الحكومية له رمزيته الكافية والوافية ، على أمل أن يكون اللقاء حاشدا معبرا”.

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