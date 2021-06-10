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عمال المعاينة الميكانيكية علقوا اضرابهم

10 - يونيو - 2021
المعاينة الميكانيكية

المعاينة الميكانيكية

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شكرت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في بيان، رئيس لجنة الأشغال والنقل النائب نزيه نجم ورئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة أسمر والمكتب العمالي لحركة “أمل” وكل من ساهم في إيجاد الحلول، معلنة تعليق الإضراب والعودة للعمل بدءن من صباح اليوم.

وأشارت إلى أنه، “بعد الإجتماع مع ادارة شركة فال، وما نتج عنه من أجواء إيجابية حيث تم الإتفاق على تحقيق بعض المطالب ومتابعة الحوار بخصوص تحسين الرواتب بشكل منصف للجميع، وللمحافظة على حسن سير العمل في هذا القطاع” علقت الاضراب، شاكرة “تفهمها مطالب الموظفين وتعاونها لاجتياز المراحل الصعبة ووقوفها الدائم الى جانبنا، ونخص بالذكر الأستاذ وليد سليمان”.

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