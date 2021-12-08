عمال "كهرباء لبنان" ماضون في إضرابهم لهذه المدة

أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان “الإضراب وعدم الحضور الى كافة مراكز العمل التابعة للمؤسسة، وعدم إجراء المناورات على الشبكة العامة، وعدم استلام وتسليم المحروقات بما فيه تفريغ البواخر التزاماً بقراراتها ثلاثة أيام اعتباراً من الخميس 9/12/2021 ولغاية 11/12/2021 ضمناً”.

وعقدت اجتماعاً اليوم أصدرت على أثره البيان الآتي: “أكدت النقابة مجدداً انها لن تتساهل ولن تسمح بتوسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات بعدما عانت ما عانته طيلة السنوات الماضية من هذه الشركات على حساب العمال والمستخدمين والمؤسسة والمواطنين على حد سواء من خلال عقود أُبرمت بمعايير وتحفيزات مختلفة بين شركة وأخرى لم تُعطَ للمؤسسة وعمالها من قبل، هذه الشركات اثبتت فشلها ولسنا اليوم في صدد تعدادها والاضاءة عليها والدليل على ذلك كتاب الاستشاري شركة- NEEDS تحت رقم 0502/14 NEEDS-NEW-LET تاريخ 26/5/2014 الموجه الى سعادة مدير عام الاستثمار غسان بيضون الذي املت منه “في ظل استمرار التأخر في معالجة الخطة العلاجية لمشروع مقدمي الخدمات، وحجم الأعباء المالية المترتبة عن استمرار مؤسسة كهرباء لبنان في إعطاء دفعات مالية مسبقة لشركات مقدمي الخدمات خارج الإطار التعاقدي، أخذ الإجراءات اللازمة لوقف التداعيات المالية والتعاقدية الخطرة وتجنباً لانعكاساتها على المال العام وحفاظاً على حقوق مؤسسة كهرباء لبنان” والذي تعتبره النقابة بمثابة اخذ علم للنائب العام المالي.

– تعود االنقابة وتذكّر رئيس مجلس الوزراء بضرورة تشكيل لجنة وزارية مختصة للاطلاع والتحقق من الاخفاقات التي قامت بها شركات مقدّمي الخدمات في مؤسسة كهرباء لبنان لتاريخه والجدوى من الاموال التي خصصت لهذه الشركات مع تأكيدنا ان هذا المشروع لم يحقق الاهداف المبتغاة التي أمِلَها مجلس الوزراء وفشل فشلاً ذريعاً على كافة الصعد، بدلاً من السعي الى توسيع الصلاحيات لهذه الشركات، تعود النقابة وتؤكد وتحذر من أنها لم ولن تسمح بتوسيع صلاحيات مقدّمي الخدمات وتطالب العمال والمستخدمين ورؤساء المصالح والدوائر والأقسام في كافة المديريّات بعدم الامتثال لهكذا أمر.

– تستغرب النقابة ما طرحه وزير الطاقة والمياه من خلال زيارته المفاجئة عصراً لمؤسسة كهرباء لبنان بتاريخ 6/12/2021 طالباً من سعادة مديرها العام اجتماعاً استثنائياً مع المدراء ورؤساء المصالح، بهدف توسيع صلاحيات شركات مقدّمي الخدمات وإصراره على مديري التوزيع في بيروت وجبل لبنان والمناطق المهندس سعادة الحداد والمهندس غسان درويش توقيع مذكرة تسمح بفحص العدادات في مختبر سلعاتا الخاص بإحدى شركات مقدّمي الخدمات علماً انه وزير وصاية، لذا فإن النقابة ترفضه رفضاً قاطعاً لما ينطوي عليه من مخاطر تهدّد مستقبل المؤسسة والعاملين فيها والمواطنين على حد سواء وتعتبره انتهاكاً لصلاحيات ومهام المصلحة الفنية من رئيس ومهندسين وفنيين وكذلك يسري هذا الامر ايضاً على موضوع طباعة الفواتير خارج المؤسسة.

– تذكّر النقابة جميع المسؤولين في المؤسسة (من إداريين – مهندسين – فنيين) مِمَنّ يتم التفاوض معهم والضغط عليهم بخصوص توسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات بأنهم منتسبون الى عضوية النقابة وخاضعون لقراراتها العمالية التي تحفظ لهم حقوقهم ومكتسباتهم وديمومة عملهم، ألا يخضعوا لأي ضغوط من أي جهة أتت وعند الضرورة تقديم استقالتهم من المهام الموكلة اليهم.

– إن ما يدعو إلى الدهشة هو ما يسعى اليه وزير الطاقة والمياه من خلال توسيع صلاحيات مقدّمي الخدمات والتمديد لهم لمدة سنتين تنفيذاً لرغبتهم، ضاغطاً على إدارة المؤسسة لصياغة مشروعهم الجديد محمّلاً إياها كافة التداعيات مستقبلاً، كما يسعى جاهداً لدى المراجع المختصة إلى تعديل أنظمة وقوانين المؤسسة المالية والإدارية ليس بهدف تطوير القطاع إنما وضع اليد على المرفق العام سائلين معاليه أين نحن من ترميم المبنى المركزي سيما ونحن في فصل الشتاء؟

أمام كل هذه المعطيات ونظراً إلى عدم اهتمام رئيس مجلس الوزراء ووزير الوصاية وزير الطاقة والمياه بكل البيانات والاعتصامات التي قامت بها النقابة تجد نفسها مضطرة إلى إعلان الاضراب وعدم الحضور الى كافة مراكز العمل التابعة للمؤسسة وعدم اجراء المناورات على الشبكة العامة وعدم استلام وتسليم المحروقات بما فيه تفريغ البواخر التزاماً بقراراتها ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الخميس الموافق 9/12/2021 ولغاية 11/12/2021 ضمناً، وتُبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات واتخاذ الموقف المناسب”.