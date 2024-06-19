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عمر حرفوش يدين الاعتداء على الصحافيين ويطالب بتحرك القضاء

منذ ساعة واحدة
عمر حرفوش

عمر حرفوش

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أدان صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة، عمر حرفوش، اليوم الأربعاء 19 حزيران، بشدة الاعتداء الذي تعرض له رئيس تحرير موقع السياسة الصحافي رامي نعيم.

وأكّد على ضرورة حماية كرامة الصحافيين واللجوء إلى القضاء في حال وجود أي خلافات.

واعتبر عمر حرفوش أن الاعتداء على الصحافيين هو أمر مرفوض بشكل قاطع، مشيرًا إلى ما حدث مع الصحافي رامي نعيم الذي تعرض للاعتداء الجسدي يوم أمس في بيروت.

وأعرب حرفوش عن استيائه من مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر مجموعة من الشبان يقتادون نعيم إلى خارج المقهى، معتبرًا أن هذا الفعل يعدّ تعديًا واضحًا على كرامة نعيم ولا يمكن القبول به.

وأكد حرفوش أن الحكم بين اللبنانيين يجب أن يكون عبر القضاء، مشددًا على ضرورة اللجوء إلى القضاء في حال حدوث أي خطأ، بدلاً من اللجوء إلى الاستقواء والتعرض لكرامات الناس وتهديدهم.

وطالب حرفوش القضاء اللبناني باتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المعتدين على رامي نعيم، والذين ظهرت وجوههم في المقاطع المصورة، مؤكدًا أن اتخاذ هذه الإجراءات ضروري لمنع تحول لبنان إلى ساحة مليئة بالفوضى.

    المصدر :
  • وكالات

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