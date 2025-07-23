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فيصل كرامي: كلام باراك في غاية الوضوح والصراحة

منذ 17 دقيقة
النائب فيصل كرامي والمبعوث الأميركي السفير توماس باراك

النائب فيصل كرامي والمبعوث الأميركي السفير توماس باراك

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كتب رئيس حزب الكرامة النائب فيصل كرامي عبر حسابه على منصّة “أكس”:

“تميّز اللقاء مع المبعوث الأميركي، السفير توماس باراك، على هامش العشاء الذي أقامه الاخ والصديق فؤاد مخزومي في دارته، بالصراحة والوضوح. وقد نقلتُ له، بصدق، الهواجسَ والتمنّيات التي يعيشها حالياً السوادُ الأعظم من اللبنانيين.

يرى اللبنانيون في لبنان وطناً نهائياً، بشكله الحالي وحدوده الراهنة، ويعتبرون عودة الدولة، بعد غيابٍ مزمن، فرصةً حقيقيةً لاستعادة الوطن لدوره وتألقه، وشرطاً ضرورياً لبقائه في وجه الأخطار التي تتهدّده.

بدوره، جاء كلام السيد براك في غاية الوضوح والصراحة، مؤكداً أن على اللبنانيين إيجاد الحل بأنفسهم، وأنه كوسيط جاهز للمساعدة على تحقيق ذلك”.

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