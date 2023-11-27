عملة لبنانية جديدة ستصدر قريباً.. إليكم التفاصيل

في المطلع الأول من شهر كانون الثاني أي مع انطلاق العام الجديد 2024، ستطرح ورقة جديدة من فئة المئة ألف ليرة لبنانية بحجم أصغر من ما هي عليه الآن، وقد تحمل هذه الفئة المطبوعة حديثاُ توقيع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وطبعة أخرى تصدر تباعاً تحمل توقيع الحاكم بالإنابة وسيم منصوري والحاكم بشير يقظان.

كما كان هناك الكثير من الاقتراحات للنواب على تعديل قانون نقد وتسليف وطبع ورقة المليون أو ال 500 ألف ليرة لبنانية نظرا لكمية الأموال التي يحملها المواطن ولكن لم تتم الموافق عليها.

أما في قراءة حول حجم الكتلة النقدية، فإن انفلاش الكتلة النقدية السابقة تجاوز ال 90 ألف مليار ليرة لبنانية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كلي لليرة اللبنانية مقابل الدولار الذي وصل إلى ال 145 ألف ليرة.

ولكن انخفضت الكتلة النقدية مع استلام حاكم مصر لبنان وسيم منصوري إلى 55 ألف مليار ليرة، وهذا هو سبب استقرار سعر صرف الدولار.