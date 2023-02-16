الخميس 25 رجب 1444 ﻫ - 16 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عمليات الجيش مستمرة في حورتعلا.. كم بلغت حصيلة الموقوفين؟

منذ 15 دقيقة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

A A A
طباعة المقال

أعلن الجيش اللبنانيّ استمرار عمليات الدهم التي تنفذها وحدة من قواته ودورية من مديرية المخابرات في بلدة حورتعلا – البقاع، مشيرة إلى أنّ عدد الموقوفين بلغ تسعة حتى الساعة.

يأتي ذلك فيما كانت قيادة الجيش قد أعلنت في بيان “استشهاد ثلاثة عسكريين ومقتل ثلاثة مطلوبين خلال الاشتباكات التي وقعت في بلدة حورتعلا- البقاع”.

إذ نفذ الجيش ودورية من مديرية المخابرات عمليات دهم لمنازل مطلوبين بتجارة المخدرات في بلدة حورتعلا- البقاع. وقد تعرض العناصر لإطلاق نار فردوا على مصادر النيران ما أدى إلى وقوع إصابات من الجانبين.

وكانت البلدة قد شهدت اشتباكات عنيفة على خلفية مداهمة قامت بها دورية كبيرة من القوة الضاربة بحثًا عن مطلوبين، استُخدمت فيها أسلحة متوسطة وخفيفة.

إلى ذلك، داهم الجيش منازل مطلوبين بعد إطلاق النار باتّجاه عناصر في المخابرات أثناء البحث عن أحد المطلوبين.

    المزيد من أخبار لبنان

    الدولار الأميركي
    الدولار يُحلّق.. ويُسجّل رقمًا قياسيًّا جديدًا
    قطع طريق أبلح احتجاجًا على استشهاد أحد عناصر الجيش
    قطع طريق أبلح احتجاجًا على استشهاد أحد عناصر الجيش
    وصول باسل حبقوق إلى المطار
    بالفيديو.. باسل حبقوق وجثمان الياس حداد في لبنان

    الأكثر قراءة

    البنك الدولي
    تقرير مقلق للبنك الدولي يتعلق بـ"تونس ولبنان"!
    نيمار إلى جانب زميله ومواطنه ماركينيوس
    بعد تسريب "المشادة الكلاميّة".. نيمار يتوعّد "الخائن": سأجدك وأفضحك
    الدولار
    تسعيرة مسائيّة جديدة لـ "الدولار الأسود".. كم سجّل؟