عمليات الجيش مستمرة في حورتعلا.. كم بلغت حصيلة الموقوفين؟

أعلن الجيش اللبنانيّ استمرار عمليات الدهم التي تنفذها وحدة من قواته ودورية من مديرية المخابرات في بلدة حورتعلا – البقاع، مشيرة إلى أنّ عدد الموقوفين بلغ تسعة حتى الساعة.

تستمر عمليات الدهم التي تنفذها وحدة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات في بلدة حورتعلا – البقاع. وقد بلغ عدد الموقوفين تسعة حتى الساعة.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/jv8TJlMEjf — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) February 16, 2023

يأتي ذلك فيما كانت قيادة الجيش قد أعلنت في بيان “استشهاد ثلاثة عسكريين ومقتل ثلاثة مطلوبين خلال الاشتباكات التي وقعت في بلدة حورتعلا- البقاع”.

إذ نفذ الجيش ودورية من مديرية المخابرات عمليات دهم لمنازل مطلوبين بتجارة المخدرات في بلدة حورتعلا- البقاع. وقد تعرض العناصر لإطلاق نار فردوا على مصادر النيران ما أدى إلى وقوع إصابات من الجانبين.

وكانت البلدة قد شهدت اشتباكات عنيفة على خلفية مداهمة قامت بها دورية كبيرة من القوة الضاربة بحثًا عن مطلوبين، استُخدمت فيها أسلحة متوسطة وخفيفة.

إلى ذلك، داهم الجيش منازل مطلوبين بعد إطلاق النار باتّجاه عناصر في المخابرات أثناء البحث عن أحد المطلوبين.