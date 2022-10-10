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عمليات تهريب كبيرة للقمح والطحين... واحتكار

منذ 4 دقائق
الطحين

الطحين

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دعا رئيس نقابة الافران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان النقيب ناصر سرور، القضاء بـ”التحرك فوراً للتحقيق في قضية نهب المال العام وتهريبه واحتكاره لصالح بعض كارتيلات التجار والمطاحن المحظية.

وقال: “لم نتفاجأ بالجريمة لأن هناك عمليات تهريب كبيرة للقمح والطحين يرافقها عمليات احتكار بين كارتيلات وتجار وصل الهدر فيها بالاطنان الى اكثر من 319000 طن قمح خلال عام 2020 وعام 2021أو ما يعادل 96 مليون دولار اميركي ما بين مرحلة قبل الدعم وما بعد الدعم”.

وطالب سرور “بفتح تحقيق شفاف تتسلمه قيادة الجيش لمحاسبة المعتدين على اموال الشعب والمال العام، والذي ادى الى أزمات شهدنا فيها الشعب يذل على ابواب الافران بسبب طغمة فاسدة أبدعت بسرقة المال العام”.

ويشهد لبنان منذ سنوات هدر وعمليات تهريب عبر المعابر اللبنانية السورية لعدد كبير من المواد من دون حسيب ولا رقيب.

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