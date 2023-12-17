عمليات جديدة لـ"حزب الله" ضدّ جنود العدو.. ما آخر مستجدات الجبهة الجنوبيّة؟

على وقع استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان منذ فجر اليوم، أعلن “حزب الله” في بيانات منفصلة عن سلسلة عمليات نفذها ضدّ جنود الاحتلال، كاشفًا أنّه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‏‏والشريفة”، وبعد رصد مقاتليه عند الساعة (9:50)‏‎ ‎من صباح اليوم ‏الأحد، لأربعة جنود صهاينة أثناء دخولهم إلى نقطة تموضع شرق سعسع، تم استهدافها بالأسلحة المناسبة، ‏وحققوا فيها إصابات مؤكدة.

وفي بيان آخر، أعلن “حزب الله” أنّه عند الساعة (10:30) صباحًا، تمّ استهداف تجمع لجنود العدو في حرش عداثر بالأسلحة المناسبة، وتم إصابته إصابةً مباشرة.

وفي وقت سابق اليوم، أصدر حزب الله بيانًا، أعلن فيه أنّ مقاتليه استهدفوا عند الساعة ‎‏(8:30) صباحًا، دشمة في موقع بركة ريشا بداخلها جنود للعدو بالأسلحة المناسبة، ‏وتمت إصابتها إصابة مباشرة، وتحقيق إصابات مؤكدة.‏

كما أعلن “الحزب” أنّه استهدف عند الساعة (9:00) من صباح اليوم، قوة عسكرية للعدو في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة، وأوقعت فيها إصابات مؤكدة.

بالمقابل، أغار الطيران المعادي المسير، قبل ظهر اليوم الأحد، على أطراف بلدة طيرحرفا. في وقت سقطت ثلاث قذائف معادية على الأطراف الشرقية لبلدة بليدا، تزامنًا مع تمشيط بالرشاشات يُجريه جنود العدو الإسرائيلي في المنطقة.

كذلك قصف العدو الإسرائيلي أطراف بلدة الطيبة – العويضة، وسط تحليق للطيران الحربي المعادي على علو مرتفع فوق مدينة الهرمل والبقاع الشمالي.

وفي وقت لاحق، استهدف العدو الإسرائيلي منطقتي خلة الخشب وحوشين والأطراف الغربية لميس الجبل. فيما سقطت قذيفة سقطت في وادي الدلافة حولا، وسجل قصف مدفعي على وادي السلوقي.

هذا واستهدف العدو الإسرائيلي وادي الجمل بين بلدتي ميس الجبل وحولا بالقصف المدفعي. واستمرّ القصف المعادي على منطقة خلة النمل قرب مستشفى ميس الجبل الحكومي، ومحيط موقع العباد العسكري.

فيما سقطت قذائف إسرائيلية قرب أحد مراكز اليونيفيل في القطاع الغربي.

وفجر اليوم، أطلق جيش الاحتلال رشقات نارية من أسلحة ثقيلة على أطراف بلدة الناقورة في جبلي العلام والناقورة، بعد أن كانت مدفعيته الثقيلة قصفت مساء أمس أطراف بلدة عيتا الشعب.

إلى ذلك، سقطت قذيفة ثانية قرب معتقل الخيام، حيث استهدف القصف المدفعي منزلًا غير مأهول، وطال أيضًا وكروم الزيتون بين كفركلا ودير ميماس في وقت استهدف العدو صباحًا تلة العويضة لجهة الطيبة بقذائف مدفعية، طالت أيضًا كفركلا، فيما مشّط العدو مرتفعات كفرشوبا وبليدا.

كما سجل إطلاق قنابل مضيئة فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق، وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولًا حتى مشارف مدينة صور. كذلك أطلق القنابل المضيئة فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق.