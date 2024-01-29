عمليات جديدة لـ"حزب الله".. وإصابات مباشرة في صفوف العدو

أعلن “حزب الله” في بيان، أنه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة”، استهدف مقاتلوه عند الساعة (06:00) من مساء اليوم الإثنين، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
كذلك أعلن “الحزب” في بيان ثان أن مقاتليه “استهدفوا عند الساعة 06:30 من مساء اليوم، انتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط نقطة الجرداح بصواريخ “بركان” وأصابوه إصابة مباشرة”.
وكان “حزب الله” قد كشف أنّ عناصره “استهدفوا تجمعًا لجنود إسرائيليين خلف موقع جل العلام بصاروخ فلق، وأصابوه إصابة مباشرة”.
وقال في بيان آخر إن مقاتليه “استهدفوا موقع المطلة (الإسرائيلي) بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة، فيما أصابوا تجمعًا لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة ميتات (الإسرائيلية) بالأسلحة الصاروخية”.
وأضاف أن مقاتلي الحزب “قصفوا ثكنة برانيت، وموقع حدب يارين وموقع بركة ريشا بصواريخ بركان، وأصابوها إصابة مباشرة”.