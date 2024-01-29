عمليات جديدة لـ"حزب الله".. وإصابات مباشرة في صفوف العدو

أعلن “حزب الله” في بيان، أنه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة”، استهدف مقاتلوه عند الساعة (06:00) من مساء اليوم الإثنين، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

كذلك أعلن “الحزب” في بيان ثان أن مقاتليه “استهدفوا عند الساعة 06:30 من مساء اليوم، انتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط نقطة الجرداح بصواريخ “بركان” وأصابوه إصابة مباشرة”.

وكان “حزب الله” قد كشف أنّ عناصره “استهدفوا تجمعًا ‏لجنود إسرائيليين خلف موقع جل العلام بصاروخ فلق، وأصابوه إصابة مباشرة”.

وقال في بيان آخر إن مقاتليه “استهدفوا موقع ‏المطلة (الإسرائيلي) بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة، فيما أصابوا ‏تجمعًا لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة ميتات (الإسرائيلية) بالأسلحة الصاروخية”.

وأضاف أن مقاتلي الحزب “قصفوا ثكنة ‏برانيت، وموقع ‏حدب يارين وموقع ‏بركة ريشا بصواريخ بركان، وأصابوها إصابة مباشرة”.