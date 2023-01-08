الأحد 15 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 8 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عمليات دهم للجيش في البقاع.. وتبادل لإطلاق النار مع مطلوبين!

منذ 6 دقائق
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

A A A
طباعة المقال

كشف الجيش اللبناني على حسابه عبر “تويتر”، أن قوة منه تنفذ عمليات دهم في بلدة دار الواسعة في البقاع، بحثًا عن مطلوبين بجرم تجارة المخدرات وسرقة سيارات وإطلاق النار على الجيش.

كما أكّد الجيش أنه قد حصل تبادل لإطلاق النار، بينه وبين مطلوبين من دون وقوع إصابات.

    المزيد من أخبار لبنان

    مجلس النواب اللبناني
    ترقّب لموعد الجلسة الرئاسية المقبلة.. الحوارات لم تتوقّف ولكن!
    جبران باسيل
    باسيل خارج دائرة النفوذ والسلبطة.. ومحاولات لضمان موقعه في "المعادلة"!
    الشغور الرئاسي
    أسبوع "حاسم" رئاسيًا.. ونقاشات "عميقة" بالأسماء!

    الأكثر قراءة

    كريستيانو رونالدو وجورجينا وأطفالهما
    فيديو.. جورجينا تتجول بملابس كاجوال في صيدلية بالرياض
    جورج وسوف ونجله وديع
    بالفيديو.. جورج وسوف يتحدث عن نجله الراحل: "هيدا دمعة عيني"
    جورج وسوف يتقبل التعازي برحيل نجله
    بالفيديو: جورج وسوف يتقبل التعازي برحيل نجله وديع