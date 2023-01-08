عمليات دهم للجيش في البقاع.. وتبادل لإطلاق النار مع مطلوبين!

كشف الجيش اللبناني على حسابه عبر “تويتر”، أن قوة منه تنفذ عمليات دهم في بلدة دار الواسعة في البقاع، بحثًا عن مطلوبين بجرم تجارة المخدرات وسرقة سيارات وإطلاق النار على الجيش.

كما أكّد الجيش أنه قد حصل تبادل لإطلاق النار، بينه وبين مطلوبين من دون وقوع إصابات.

قوة من الجيش تنفذ عمليات دهم في بلدة دار الواسعة- البقاع بحثاً عن مطلوبين بجرم تجارة المخدرات وسرقة سيارات وإطلاق النار على الجيش، وقد حصل تبادل لإطلاق النار من دون وقوع إصابات.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/MrBVj5DqHY — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) January 8, 2023