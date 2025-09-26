الجمعة 4 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 26 سبتمبر 2025 |
عمليات دهم للجيش في بعلبك ومقتل أحد أخطر المطلوبين

الجيش اللبناني

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 26 /9 /2025، ونتيجة سلسلة عمليات أمنية لملاحقة مطلوبين خطيرين، نفذت وحدات من الجيش تؤازرها مديرية المخابرات عمليات دهم في بلدة دار الواسعة – بعلبك، بهدف توقيف عدد من المطلوبين، ومنهم المواطن (ح.ج.)، المطلوب بعدة جرائم: إطلاق النار على مراكز ودوريات للجيش وقتل عسكريين، تأليف عصابات للاتجار بالأسلحة والمخدرات، الخطف مقابل فدية مالية، السلب بقوة السلاح، إطلاق النار.
أثناء عمليات الدهم، أقدم المطلوب المذكور مع آخرين على إطلاق النار نحو عناصر الجيش، ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين، فردّوا بالمثل ما أدى إلى مقتله.

بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المطلوبين.

