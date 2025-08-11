الأثنين 17 صفر 1447 ﻫ - 11 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عمليات دهم وتوقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة

منذ 3 دقائق
عناصر من الجيش اللبناني

عناصر من الجيش اللبناني

A A A
طباعة المقال

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملية دهم في بلدة بريتال – بعلبك، وأوقفت المواطن (م.م.) والسوري (ز.ع.) لحيازتهما كمية من المخدرات وضبطت معدات تستعمل في تزوير الأموال ومبلغًا ماليًّا مزورًا وأعتدة عسكرية.
كما أوقفت وحدة أخرى في بلدة شدرا – عكار المواطن (ع.د.) لحيازته أسلحة وذخائر حربية، وضبطت كمية منها بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.
كذلك، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة الهرمل المواطن (ع.ن.) لإقدامه على تهريب الأشخاص والأسلحة عبر الحدود اللبنانية – السورية، وإطلاقه النار.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الطاقة والمياه جو الصدي
    الصدّي يفتح تحقيقًا في ملف انقطاع الكهرباء… فهل من عمل تخريبي؟
    رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام خلال مؤتمر "الحكومة الذكية: خبراء الاغتراب من أجل لبنان"
    مذكرة إقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة “عيد انتقال السيدة العذراء”
    الشيخ بهاء رفيق الحريري خلال زيارته إلى صيدا
    بهاء الحريري خلال زيارته إلى صيدا: سعادتي كبيرة بعودتي إلى مدينتي صيدا ولقاء أحبّائي وأهل هذه المدينة العزيزة

    الأكثر قراءة

    الموز والتمر
    بين الموز والتمر.. أيهما يفوز في معركة الفوائد الصحية؟
    الشهيد الصحفي أنس الشريف
    هذا ما أوصى به مراسل الجزيرة أنس الشريف قبل استشهاده
    الدماغ (تعبيرية)
    دور جديد للدماغ في داء السكري: كيف يوقف اللبتين أخطر مضاعفاته؟