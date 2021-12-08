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عمليات سرقة من داخل السيارات.. وشعبة المعلومات تكشف هويته وتوقفه

8 - ديسمبر - 2021
شعبة المعلومات

شعبة المعلومات

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صــدر عن المديريـة العـامـة لقوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي: “حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة من داخل سيارات بعد كسر زجاجها.

بناءً عليه، كثّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي جهودها لكشف هوية المتورطين، وتوقيفهم.

نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت الى تحديد هوية أحد المشتبه بهم، ويُدعى:

– ع. م. (مواليد عام ١٩٦٣، لبناني)

وهو من أصحاب السوابق، ويوجد بحقه عدّة ملاحقات قضائية، كما انه قد خرج مؤخراً من السجن.

بتاريخ ٣-١٢-٢٠٢١، وبعد رصدٍ ومراقبة، كمنت له دورية من الشعبة في محلّة الجناح، وألقت القبض عليه، على متن دراجة آلية يستخدمها لتنفيذ سرقاته.

بتفتيشه والدّراجة، ضُبط مبلغ مالي بالعملتين اللبنانية والأميركية، وقطعة حديدية يستعملها لكسر زجاج السيارات.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعددٍ كبيرٍ من السّرقات من داخل سيارات، عبر كسر زجاجها، وذلك ضمن

محافظتي بيروت وجبل لبنان. وأن المبلغ -المضبوط بحوزته- هو ما تبقى من حصيلة بيعه للمسروقات. كما اعترف بتعاطي المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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