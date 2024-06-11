عملية أمنية خاطفة لشعبة المعلومات في صبرا.. إليكم التفاصيل

أعلنت المديريّـة العامّـة لقوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّة، أنه “بنتيجة الجهود الميدانية التي قامت بها القطعات المختصّة، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد مكان وجود أحد منفذي عمليات السّلب، الذي ينشط في مناطق عدّة من حافظتي جبل لبنان وبيروت، بحيث تبيّن أنّه موجود في محلّة صبرا، ويدعى أ. ع. (من مواليد عام 1994، لبناني)، وهو مطلوب بموجب /11/ ملاحقة قضائية بجرائم قتل وسلب وسرقة وفرض أتاوة (خوّة) وإطلاق نار”.

وأضافت المديرية في بلاغ: “أعطيت الأوامر للقوّة الخاصّة في الشّعبة للعمل على توقيفه، بالتنسيق مع القضاء المختص. بتاريخ 30-5-2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت القوّة الخاصّة من تنفيذ عملية خاطفة في صبرا، نتج عنها توقيف المشتبه فيه، على الرغم من قيامه بمقاومة الدّورية. وضُبط بحوزته مبلغ مالي ناتج عن عمليات السّلب”.

وأشارت إلى أنه “بالتّحقيق معه، اعترف بتنفيذ عشرات عمليات السّلب ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان. كما اعترف بتعاطي المخدّرات. أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص”.