عملية استهداف ثالثة اليوم في جنوب لبنان!

استهدفت مسيرة اسرائيلية وسط طريق الدردارة – سهل الخيام اثناء مرور سيارة ودراجة نارية.

وأفاد التلفزيون العربي بسقوط ضحيتين وجريح جراء استهداف إسرائيلي لطريق الدردارة في بلدة الخيام جنوبي لبنان

وفي وقت سابق افادت الوكالة الوطنية أن “مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة بيت ليف وأفيد عن اصابة سائقها بجروح». ووقع الاعتداء في منطقة الحريقة في البلدة.

وأشارت مصادر ميدانية إلى أن الغارة أدت إلى تدمير السيارة واندلاع حريق في محيط المكان، في حين هرع فريق إسعاف إلى المكان ونقل مصاب واحد بحسب تأكيد وزارة الصحة.

وبعدها، ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة باتجاه خيمة في بيت ليف، من دون وقوع إصابات بحسب الوكالة «الوطنية للإعلام».

غارة على الطيبة

تأتي هاتان الغارتان بعد ساعات فقط من استهداف مماثل نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية في بلدة الطيبة، وأسفر عن سقوط ضحية إثر قصف دراجته النارية أمام محلّه لتصليح الدراجات، مما أدى أيضًا إلى اندلاع حريق كبير في المكان.

وبعد الغارة قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه عبر منصة “إكس”: في وقت سابق اليوم، هاجم الجيش وقضى في غارة جوية على المدعو محمد عدنان منصور.

وزعم أدرعي ان منصور كان قائد المدفعية لحزب الله في منطقة الطيبة جنوب لبنان.

وتزامن هذا التصعيد مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق مناطق الجنوب، لا سيما القطاعين الغربي والأوسط.