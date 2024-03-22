عملية اغتيال القيادي في حماس هادي مصطفى على طريق صور.. تفاصيل جديدة وخطيرة!

كشفت مصادر صحيفة لبنانية وفلسطينية، عن نجاح مخابرات الجيش اللبناني بتوقيف 3 أشخاص خارج مخيم الرشيدية على علاقة بالشبكة الضالعة باغتيال القيادي كتائب القسام المهندس هادي مصطفى على طريق عام صور الناقورة، قرب مفرق مخيم الرشيدية.

ووفقاً للمعلومات الأولية فإن أحد العناصر الأساسيين بالشبكة هو لبناني وسوريين اثنين أوقفوا في مداهمات ليل أمس في مدينة صور ومحيطها.

وقد تمكنت الفصائل الفلسطينية في المخيم ، ليل أمس، من توقيف شابين في عمر الثامنة عشرة، يبيعان المناديل الورقية في احياء المخيم، كانا يضعان جهاز تعقب في سيارة قريب مصطفى.

ووفقاً لمصادر فلسطينية فقد جرى التحقيق مع الشابين، وهما من “النَور”، حاصلان على الجنسية اللبنانية، وقد اعترفا القيام بهذا العمل اكثر من مرة، وسجلت اعترافاتهما بالصوت والصورة، وأشارا فيها إلى ان مشغلهما أيضا من “النور” يدعى حسن فياض، وهو خادم مسجد في محلة المعشوق، بين صور والبرج الشمالي”.

وأصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية والقوى الإسلامية في منطقة صور بياناً جاء فيه “بعد عملية الاغتيال الجبانة للشهيد القسامي هادي مصطفى أبو شادي، والتي قام بها العدو الصهيوني يوم الأربعاء ١٣ آذار ٢٠٢٤م، قامت قيادة الفصائل والقوى الإسلامية بمتابعة ميدانية حثيثة وعملية رصد مستمرة، تم خلالها اجراء تحقيق أولي، حيث تبين على إثرها ضلوع مجموعة من الدخلاء على مخيمنا بعملية الاغتيال، وقد تم تسليمهم إلى الجهات الأمنية المعنية في الدولة اللبنانية”.