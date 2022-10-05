عملية اقتحام المصارف مستمرة.. نائبة تدخل بنك بيبلوس للمطالبة بجزء من وديعتها

تتواصل عملية اقتحام المودعين اللبنانيين للمصارف اللبنانية في مختلف المناطق اللبنانية، في محاولة لاسترجاع قسم من ودائعهم التي تبخّرت منذ سنوات.

في هذا الإطار، أشارت معلومات صحافية الى أن النائبة التغييرية “سينتيا زرازير” انضمت الى هذه الحملة، إذ دخلت بنك بيبلوس فرع انطلياس للمطالبة بجزء من وديعتها لإجراء عملية جراحية.

وذكرت مجموعة المودعين أن نائبة في البرلمان دخلت فرعًا لبنك بيبلوس شمالي بيروت في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء مع مجموعة من المنتسبين للجمعية، للمطالبة بالحصول على مدخراتها المجمدة.

وقالت الجمعية لرويترز إن “سينتيا زرازير” دخلت البنك دون أسلحة.

وقد شاركت زرازير مؤخرًا في التحركات المطلبية إلى جانب المواطنين، وتعرّضت لأعمال عنف من قبل شرطة المجلس النيابي.

وقالت زرازير وقتذاك: الدولة بوليسية في الخارج”، مضيفةً “الناس مدمّمة، قنابل مسيلة للدموع ويتعرض المواطنون للضرب من دون تفرقة لا بين صغار ولا كبار ولا نساء”.

وأضافت: “صرنا بس نشوف البدلة صرنا نستفول منا بدلاً من أن نشعر بالأمان، لهون وصل الشعب اللبناني؟”.