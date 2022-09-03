عملية التبريد وسحب الردم مستمرة لإخماد حريق إهراءات المرفأ

أشار فوج اطفاء بيروت أنه لا يزال العمل المشترك بينه وبين المتعهد مستمراً منذ بدء المرحلة الثانية بتاريخ ٢٩-٨-٢٠٢٢ إستكمالاً للخطة الموضوعة و ذلك عبر التبريد وسحب الردم، إلى حين الوصول إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، القاضية بإخماد حريق الحبوب في مرفأ بيروت بشكل نهائي.

وكان أشار وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين الى ان فوج اطفاء بيروت سيباشر بعملية التبريد في الاهراءات وممكن ان تستمر هذه العملية لايام.

واعتصم أهالي ضحايا المرفأ يعتصمون للمطالبة بإخماد الحريق وبعدم هدم الاهراءات.

وفي سياق متصل، بدأ فوج إطفاء بيروت بوضع الخطة الميدانية لإخماد الحريق في الأهراءات وتبريد الموقع.