عملية انتحار جديدة في قضاء صور

اقدم المواطن (خ. ن)، في محلة الحوش – قضاء صور، على الانتحار من خلال اطلاق النار على نفسه بسبب الاوضاع المعيشية الصعبة.

ويأتي هذا الخبر بعد عمليتي انتحار هزّتا لبنان في الامس، حيث اطلق المواطن علي محمد الهق،النار على نفسه أمام المارة في شارع الحمراء، بعد معاناة مالية وفشل في توفير الاحتياجات الأساسية، في انعكاس لأزمة لبنان الاقتصادية.

كما عثرت الشرطة على جثمان المواطن اللبناني سامر حبلي، مشنوقا في منزله في منطقة وادي الزينة بالقرب من مدينة صيدا جنوبي لبنان. وعلم أن المتوفى كان يعاني من ضائقة مالية في الفترة الأخيرة وهو متزوج ولديه ابنة وكان يعمل سائق حافلة عمومي.