عملية تسليم السلاح الفلسطيني بدأت.. إليكم التفاصيل

منذ 34 دقيقة
المخيمات الفلسطينية في لبنان

أكدّ مصدر أمني رفيع للحدث أنّ عملية تسلم السلاح الفلسطيني من المخيمات داخل العاصمة بيروت ستبدأ مساء اليوم من مخيم برج البراجنة، وقد تشمل مخيم مار إلياس.

ويشير المصدر إلى أنّ مسألة تسليم السلاح تستند إلى الاتصالات التي يقوم بها الجيش اللبناني مع الجانب الفلسطيني وتحديدًا حركة فتح.
ووفق المصدر فإنّ هذه العملية مرتبطة بالقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية جوزاف عون ونظيره الفلسطيني محمود عباس خلال القمة التي عقدت في قصر بعبدا.

وأشار المصدر إلى أنّ عملية تسليم السلاح كانت قد تقررت في 15 حزيران الماضي، لكنها أرجئت لاستكمال جهوزية الجيش واستكمال التنسيق مع الجانب الفلسطيني، مؤكدًا أنّ عملية تسليم السلاح ستشمل كافة المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية ولكن على مراحل مدروسة وبالتنسيق مع الجانب الفلسطيني.

