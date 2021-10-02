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عملية تهريب اشخاص من سوريا الى لبنان سيراً على الاقدام

2 - أكتوبر - 2021

الحدود اللبنانية السورية

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اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة أنه بعد توافر معلومات عن عملية تهريب أشخاص من سوريا الى لبنان بين بلدتي شدرا والخالصة في عكار سيراً على الأقدام، يتم بعدها نقلهم إلى طرابلس وبيروت بحافلات صغيرة، ونتيجة الرصد والمتابعة، تمكنت إحدى الدوريات من توقيف فان هيونداي عند معبر الكنيسة في بلدة شدرا، وبداخله السائق اللبناني (أ. م) وثمانية رجال وامرأتان وأربعة أولاد، جميعهم من التابعية السورية.

وكشفت المديرية في بيان ان الدورية تمكنت أيضاً من توقيف اللبناني (ح. ف) الذي كان يعمل على تأمين عبور السوريين وتوصيلهم الى الطريق العام سيراً على الأقدام. واشار البيان الى ان فان آخر نوع هيونداي تمكن من الفرار، ثم تمّ العثور عليه مع سيارة أخرى رباعية الدفع من دون وجود أحد بداخلها، وذلك بمؤازرة من دورية تابعة لفوج الحدود البريّ الأول. وبحسب البيان فقد تمّ إجراء المقتضى القانوني بحقهم بناء على إشارة القضاء.

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