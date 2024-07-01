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عملية تهريب جديدة لعشرات السوريين.. قوى الأمن تكشف التفاصيل

منذ 18 دقيقة
قوى الأمن الداخلي في لبنان

قوى الأمن الداخلي في لبنان

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صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

“في إطار العمل الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى داخل الأراضي اللبنانية”.

وأضاف البلاغ، “ونتيجةً للتحريّات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت دوريّة من مخفر برقايل التّابع لفصيلة مشمش في وحدة الدّرك الإقليمي، بتاريخ 29-6-2024، من ضبط “فان تويوتا” من دون لوحات، في بلدة برقايل العكّاريّة، وعلى متنه /30/ شخصًا من الجنسيّة السّوريّة (نساء ورجال وأطفال)، كانوا قد دخلوا خِلسةً إلى لبنان”.

وتابع، “كما أوقفت الدّوريّة سائق “الفان”، ويدعى: ح. ع. (مواليد عام 1990، لبناني)، بجرم تهريب أشخاص”.

وختم البلاغ، “التّحقيق مستمر مع السّائق، وسيتم تسليم الموقوفين إلى المرجع المعني، تمهيداً لترحيلهم إلى بلادهم، عملاً بإشارة القضاء المختص”.

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