الجمعة 17 ذو القعدة 1443 ﻫ - 17 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عملية تهريب كميات من الغاز والمازوت المدعوم في قبضة الأمن

24 - مايو - 2021
توقيف

توقيف

A A A
طباعة المقال

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه نتيجة توافر معلومات حول حصول عمليات تهريب محروقات مدعومة من لبنان إلى داخل الأراضي السورية، ضمن محافظة الشمال، نفّذت دوريات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، بتواريخ 18و19و20-5-2021، كمائن ليليّة وأقامت نقاط مراقبة لرصد تحرّكات المهرّبين، حيث ضبطت، في بلدة شدرا، /4/ آليات صهاريج محمّلة بالغاز والمازوت، (/44،755/ ليتراً من المازوت و/7،420/ طن من الغاز)، بقيادة كلٍّ من اللبنانيين:

ع. س. (مواليد عام ۱۹۷۸)
ص. ص. (مواليد عام ۲۰۰۲)
ر. ص. (مواليد عام ۱۹۷۷)
ع. ض. (مواليد عام ۱۹۸۲)

كما تمكّنت من ضبط آلية “فان” نوع “تويوتا” على طريق عام بلدة بقرزلا-عكار بداخلها /70/ عبوة بلاستيكية (غالون) سعة الواحدة /8/ ليترات من مادة المازوت بقيادة اللبناني (أ. س.، من مواليد عام 1984).

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِب إليهم.

أجرى المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا القطعات المعنية، وتمّ حجز الآليات وضُبِطَت كميات الغاز والمازوت، بناءً على إشارة القضاء المختص.

    المزيد من أخبار لبنان

    علي حمية
    حمية يتحدث عن تجربته في العمل مع الحكومة.. ماذا قال عن ميقاتي؟
    جورج عدوان
    مساءلة الحكومة.. طلب من عدوان إلى برّي
    مجلس النواب اللبناني
    بالفيديو: نائبة تغييرية تمدح برّي وتصفه بالمدرسة.. وموجة انتقادات تلاحقها!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مصرف لبنان
    بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل
    مصرف لبنان
    أحلام "صيرفة" تتبدّد... ومصارف تعيد الملايين "منقوصة"!
    الدولار
    دولار السوق السوداء طلوع نزول... فكم بلغ صباحاً؟