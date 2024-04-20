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عملية جرف الثلوج وفتح طريق عيناتا-الأرز تُنجز بنجاح

منذ 57 دقيقة
فتح طريق عيناتا- الأرز

فتح طريق عيناتا- ​الأرز​

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تمكن فريق مركز عيناتا لجرف الثلوج، التابع لوزارة الأشغال العامة والنقل، من إنجاز عملية فتح طريق عيناتا-الأرز بنجاح. تمت المهمة بإشراف وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، وبتنسيق ومتابعة من المدير الإقليمي في البقاع، محمد الحاج شحادة.

ارتفاع الثلوج بلغ ما بين 6 أمتار و12 مترًا في محلة “نساف البطرق”، ويجري العمل حالياً على استكمال توسيع الطريق وإنشاء “مداور” للسذيّارات.

وكانت حذّرت الوزارة المواطنين من تكوّن طبقة جليد في الصباح، ومن خطر انهيار الثلوج المتراكمة على جوانب الطريق، داعيةً إلى أخذ الحيطة والحذر لضمان السلامة العامة.

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