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عملية سطو مسلح في بشامون.. هكذا انتهت

منذ ساعة واحدة
سطو مسلح - صورة تعبيرية

سطو مسلح - صورة تعبيرية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

بتاريخ 16-11-2022، أقدم مجهولون ملثمون بحوزتهم مسدس حربي على الدخول إلى منزل أحد المواطنين في محلة بشامون بعد أن قرعوا على الباب وقاموا بضرب الأخير بآلة حادة على رأسه وتكبيله، وسرقوا من المنزل مبلغ /70،000،000/ ليرة لبنانية وهاتفين خلويين، وفرّوا إلى جهة مجهولة.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات عملية السطو المسلح المذكورة وتحديد المتورطين بها وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هوية أفراد العصابة وهم كل من:

ر. آ. (من مواليد عام ٢٠٠٤، سوري)
ع. ر. د. (من مواليد عام ۲۰۰۳، سوري)
ا. ا. ر. (من مواليد عام ۲۰۰۳، سوري – فلسطيني)

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم بما أمكن من السرعة.

بتاريخ 21-11-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت الشعبة عملية نوعية ومتزامنة في محلة بشامون، نتج عنها توقيفهم جميعًا. وبتفتيشهم، تم ضبط مسدس حربي -تبين أنه المستخدم في العملية.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تنفيذ عملية السطو المسلح في محلة بشامون، مستخدمين دراجة الأول وسيارة الثاني، واعترفوا أنهم تقاسموا المبلغ المسروق بالتساوي في ما بينهم.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

الموقوفين

الموقوفين

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