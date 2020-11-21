عملية فرار كبيرة من سجن بعبدا

ذكرت وكالة “أخبار اليوم”، ان عددا من السجناء (عددهم فاق الاربعين بين سجين وموقوف) اقدموا في الساعات الاولى من فجر اليوم على تحطيم الابواب والخروج من الزنزانات، وضرب احد عناصر الامن الذي كان متوجها لرمي النفايات، قبل ان يفروا من المكان.

وترددت معلومات انهم “سجنوا” العناصر الامنية المولجة حماية قصر العدل والسجن التابع له. هذا وبدأ التحقيق مع عدد من العناصر.

وبحسب معلومات صحفية قتل 5 مساجين وجرح إثنين على طريق الحدت بعد هروبهم من سجن بعبدا واصطدامهم بشجرة قرب المجلس الدستوري حيث ان قوى الامن تطوق المنطقة.