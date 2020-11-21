استمع لاذاعتنا

عملية فرار كبيرة من سجن بعبدا

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 21 - نوفمبر - 2020 9:39 صباحًا
قصر العدل

قصر العدل

A A A
طباعة المقال

ذكرت وكالة “أخبار اليوم”، ان عددا من السجناء (عددهم فاق الاربعين بين سجين وموقوف) اقدموا في الساعات الاولى من فجر اليوم على تحطيم الابواب والخروج من الزنزانات، وضرب احد عناصر الامن الذي كان متوجها لرمي النفايات، قبل ان يفروا من المكان.

وترددت معلومات انهم “سجنوا” العناصر الامنية المولجة حماية قصر العدل والسجن التابع له. هذا وبدأ التحقيق مع عدد من العناصر.

وبحسب معلومات صحفية قتل 5 مساجين وجرح إثنين على طريق الحدت بعد هروبهم من سجن بعبدا واصطدامهم بشجرة قرب المجلس الدستوري حيث ان قوى الامن تطوق المنطقة.

    المزيد من أخبار لبنان

    توقعات الطقس
    الطقس اليوم ماطر… ماذا عن اليومين المقبلين؟
    لبنان
    لبنان دخل في مرحلة الخطر… انهيار أمني وضربات قاسمة سيتلقاها “حزب الله”!
    هارون
    هارون: قرار الإقفال أسبوعين غير طبي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ميليشيا حزب الله
    دولار حزب الله نفد … و”الضاحية” بركان يغلي في وجه الحزب
    انفجار بيروت
    بالفيديو: انفجار مرفأ بيروت… تحليل علمي للحظات التي سبقت الكارثة
    صورة للفضاء الخارجي
    “السماء الفارغة”..ناسا ترصد ظاهرة كونية غريبة