عملية نوعية في كسروان.. الزراعة تصادر 3 أطنان فحم وتوقف تفحيمًا غير شرعي في وادٍ وعر

نفّذت وزارة الزراعة – مركز أحراج وصيد جونية، وبمؤازرة سرية جونية في قوى الأمن الداخلي، عملية ميدانية نوعية في منطقة وعرة للغاية بين العُبرة وقرقريا في قضاء كسروان، في إطار متابعتها المستمرة لمكافحة التعديات على الأحراج والغابات.

العملية أسفرت عن مصادرة أربع آليات وحوالي ثلاثة أطنان من الفحم الناتج عن أعمال تفحيم غير شرعية.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنّ المخالفين كانوا ينقلون الفحم من قعر الوادي بواسطة سلك فولاذي معلّق في الهواء، لرفعه إلى أعالي الجبل حيث تُحمَّل الكميات في الآليات تمهيدًا لإخراجها من المنطقة، في أسلوب غير مألوف وصعب الرصد بسبب وعورة التضاريس.

وأكدت وزارة الزراعة أنّ مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية هي الجهة الوحيدة المخوّلة إصدار تراخيص التشحيل والتفحيم وفق الأصول القانونية ولمن يستوفي الشروط البيئية والفنية.

وشدّدت الوزارة على أنها ستواصل تطبيق القوانين بحزم لحماية الغابات من التعديات، داعية المواطنين إلى الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة قبل القيام بأي نشاط داخل الأحراج، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات بحق المخالفين.

وتأتي هذه العملية ضمن سياسة وزارة الزراعة الهادفة إلى صون الثروة الحرجية اللبنانية ومنع استنزافها، حفاظًا على التوازن البيئي والموارد الطبيعية التي تُعدّ من الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في لبنان.