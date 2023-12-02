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عملية نوعية.. قوى الأمن توقع بـ 3 شبكات دعارة في "جلّ الدّيب"

منذ 23 دقيقة
عناصر من قوى الأمن

عناصر من قوى الأمن

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صـدر عن المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـّة البلاغ التّالي:

“في إطار العمل المستمرّ الذّي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم وتوقيف مرتكبيها، توافرت معلومات لمكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشّرطة القضائيّة حول نشاط شبكات لتسهيل الدّعارة والإتجار بالأشخاص في داخل أحد المباني في جلّ الدّيب، حيث تقوم هذه الشّبكات باستغلال عدد من الفتيات عبر تأمين زبائن لهن، لإقامة علاقات جنسيّة، لقاء مبالغ ماليّة”.

وأضاف، “من خلال الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت دوريّة من المكتب المذكور، بمؤازرة قوّة من المجموعة الخاصّة في الشّرطة القضائية، من تحديد مكان تواجد أفراد /3/ شبكات. وبعمليّة نوعية ومتزامنة، تمّ توقيفهم. وهم:

ل. ع. (مواليد عام 1985، سوري)

ع. م. (مواليد عام 1986، سوريّة)

غ. ح. (مواليد عام 1988، لبناني)

ج. ط. (مواليد عام 1988، سوريّة)

إ. ق. (مواليد عام 1992، سوريّة) حسب أقوالها

ه. ع. (مواليد عام 1994، لبناني)

إ. ح. (مواليد عام 1995، سوريّة)

س. ح. (مواليد عام 1996، لبنانيّة)

ب. ش. (مواليد عام 1998، سوريّة)

ن. ال. ر. (مواليد عام 1999، سوريّة)

د. ك. (مواليد عام 2000، سوريّة)

ه. م. (مواليد عام 2002، سوريّة)

أ. ال. ال. (مواليد عام 2003، سوريّة)

ن. ك. (مواليد عام 2003، سوريّة) حسب أقوالها

ر. ح. (مواليد عام 2003، لبنانيّة)

أ. ع. (مواليد عام 2008، سوري)”.

وختم البلاغ، “التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ، والعمل مستمرّ لتوقيف جميع المتورّطين”.

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