عملية نوعية لحزب الله استهدفت قوة تابعة للواء غولاني

أعلن حزب الله صباح (الاثنين 15-4-2024) عن تنفيذ عملية نوعية استهدفت عدداً من جنود لواء غولاني التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي

ووفقاً لبيان حزب الله، فإن مقاتليه زرعوا عددا من العبوات الناسفة في ‏منطقة تل إسماعيل المتاخم للحدود مع فلسطين المحتلة داخل الأراضي اللبنانية وعند تجاوز قوة ‏تابعة للواء غولاني الحدود ووصولهم الى موقع العبوات تم تفجيرها بهم مما أدى الى وقوع أفرادها ‏بين قتيل وجريح. ‏

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن “إصابة 4 جنود من لواء غولاني أحدهم في حالة خطرة جراء انفجار عند الحدود الشمالية مع لبنان”.

من ناحية أخرى، أغار الطيران الحربي مساء أمس على منزل في بلدة صديقين- قضاء صور، ما أدّى إلى تدميره بالكامل وإلحاق أضرار مادية جسيمة بعشرات المنازل المحيطة به.

كما أدّت الغارة إلى وقوع عدد من الإصابات المتوسطة والطفيفة التي نُقلت إلى مستشفيات صور للمعالجة.

إلى ذلك، أطلق الجيش القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، فيما استمرّ الطيران الاستطلاعي بالتحليق فوق القرى والبلدات الجنوبية.