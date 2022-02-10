عملية نوعية للجيش… اختطف من انطلياس وعثر عليه على الحدود اللبنانية السورية

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أنّ مديرية المخابرات في الجيش تمكّنت من تحديد مكان إخفاء المدعو مرشد فرنسيس (لبناني) في منطقة حدودية بين سوريا ولبنان، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة في سوريا التي تمكنت من العثور عليه. وكان فرنسيس قد خطف من منطقة انطلياس قبل شهرين.

وتحديد مكان فرنسيس، جاء بعد عملية الدهم التي قام بها الجيش والاجهزة السورية قبل أسبوع لاوكار عصابة مسلحة في منطقة المشرفة – الهرمل الحدودية يتزعمها المدعو (ج.ح.ح) تعمل على الخطف وطلب الفدية بالاضافة الى سرقة المشاريع الزراعية وأدواتها وسرقة السيارات لنقلها الى الداخل السوري.

وسلم فرنسيس من الجهات السورية الى الامن العام اللبناني.