عملية نوعية للحزب.. وهذه التفاصيل

يواصل “حزب الله” عملياته، حيث أعلن عند الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، استهداف موقع الراهب ‏بقذائف المدفعية.

وبعد عملية نوعية له، أصدر حزب الله بياناً جاء فيه: “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وعند الساعة ‏‏10:15 من صباح يوم الأحد 19-5-2024 وبعد رصد دقيق وترقب لقوات العدو الإسرائيلي في ‏موقع المالكية، وعند دخول جيب عسكري من نوع “همر” اليه، استهدفه مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ ‏موجه، أصابه إصابة مباشرة، وتم تدميره وايقاع طاقمه بين قتيل وجريح، وبعد تجمع جنود العدو لتفقد ‏الإصابات استهدفهم المجاهدون بقذائف المدفعية وحققوا فيهم إصابات مؤكدة”.

وجاء ذلك بعد شنّ الأخير أمس 12 عملية باتجاه مواقع إسرائيلية، على وقع استمرار إسرائيلي في نهجها الذي يعتمد في الأيام الأخيرة على الاغتيالات، ما يثير القلق حول ترجيح حرب استنزاف لا تزال طويلة من دون أفق مرئي قريب لنهايتها.

وأمس، اسهدف الجيش الإسرائيلي قيادياً في “حزب الله” ومرافقه وكانا في السيارة على أوتوستراد يعفور قرب منطقة المصنع داخل الأراضي السورية. وأشارت المعلومات إلى نجاة المستهدف وهو مسؤول لـ”حزب الله” في سوريا علماً انه الاستهداف الثاني في تلك المنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت مسيرة إسرائيلية أخرى استهدفت دراجة نارية في بلدة الناقورة أصيب على أثرها الراكب بجروح.

وفي هذا السياق، هددت هجمات حزب الله بتحول مستوطنات الشمال إلى “مناطق إبادة” كما وصفتها صحف عبرية.