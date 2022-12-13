الثلاثاء 19 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 13 ديسمبر 2022 |
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عملية نوعيّة توقع بأحد أخطر أفراد عصابة.. هل من وقع ضحيّته؟

منذ 12 دقيقة
عملية نوعيّة توقع بأحد أخطر أفراد عصابة

عملية نوعيّة توقع بأحد أخطر أفراد عصابة

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أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومقاطعة المعلومات في جميع عمليات السلب م. ب. (من مواليد عام ۱۹۸۲، لبناني)، في مدينة بيروت في عملية نوعية وخاطفة، وهو من أصحاب السوابق بجرائم السرقة، والسلب، والنشل، وحيازة أسلحة حربية، وإطلاق نار، وفرد من عصابة يختبئ أفرادها داخل مخيّم شاتيلا.

جاء ذلك بعد أن كَثُرَت عمليات السرقة والسلب في عدد كبير من مناطق بيروت وجبل لبنان والتي تنفّذها عصابة محترفة ينتحل أفرادها صفة أمنية ويقومون بالتجوّل على متن سيارات مسلوبة في مناطق بيروت وجبل لبنان، ويسلبون المواطنين أموالهم بحجة استجلاء هوياتهم، إضافة إلى اقتحام منازل مواطنين ليلاً وتفتيشها وسرقة الأموال والمجوهرات، وآخرها بتاريخ 27/11/2022 حیث تم تنفيذ عملية سطو مسلح بانتحال صفة أمنية في محلة زوق مكايل، بعد أن احتجزوا أفراد العائلة داخل إحدى الغرف وسلبوهم مجوهرات وذهب وألماس بقيمة حوالي /60،000/ دولار أميركي ومبلغ مالي بقيمة /15،000/ دولار أميركي، إضافة إلى مبلغ /25/ مليون ليرة لبنانية وفرّوا إلى جهة مجهولة .

بالتحقيق مع الموقوف، اعترف أنه نفّذ بالاشتراك مع آخرين عشرات عمليات سلب دراجات آلية وسيارات من مناطق عديدة ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان منها: عين المريسة، النهر، الجميزة، الحازمية، البوشرية، بعد شهر مسدس على الضحايا وانتحال صفة أمنية، وأنهم استخدموا السيارات والدراجات المسلوبة لتنفيذ عمليات السلب لأشخاص يسيرون على الطرقات، أو لأشخاص داخل منازلهم بعد اقتحامها مسلّحين ومنتحلين صفة أمنية أيضًا في المناطق التالي: الرملة البيضاء، ميناء الحصن، شويفات، الجميزة، بعبدا، فرن الشباك، جدرا، السعديات، خلدة، زوق مصبح وزوق مكايل.

فعممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة  م. ب.، طالبة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مبنى فرع معلومات جبل لبنان الكائن في محلة جسر الباشا أو الاتصال على الرقم: 513732-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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