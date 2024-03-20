عمليتان نوعيتان.. حزب الله يستهدف جنوداً إسرائيليين في المطلة وأفيفم

أعلن “حزب الله”، مساء (الأربعاء 20-3-2024)، تنفيذ عمليتين جديدتين ضدّ هدفين إسرائيليين عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة.

وأوضح بيان حزب الله أن العملية الأولى حصلت عند الساعة 10:05 مساءً، وقد استهدفت مبنى يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة.

كذلك، استهدف الحزب في عملية ثانية عند الساعة الـ10:30 مساءً، مبنى آخر يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي داخل مستعمرة أفيفم.

من ناحية أخرى قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مجمّعَين عسكريين لـ”حزب الله” في القنطرة والغندورية جنوبي لبنان.

كما أعلن أن صواريخ أطلقت من لبنان على مزارع شبعا وييرون ومسغاف عام ومرغليوت في شمال إسرائيل.

فيما استهدفت غارة إسرائيلية منزلاً في مروحين.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أفادت مصادر مطلعة، عن استشهاد أحد عناصر “أفواج المقاومة اللبنانية – أمل” في الغارة المعادية على القنطرة.