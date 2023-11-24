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عمليّة نوعيّة لمخابرات الجيش.. ضبط ملايين حبوب الكبتاغون في البقاع

منذ 37 دقيقة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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ضبطت مديرية المخابرات في الجيش في منطقة البقاع، في عملية نوعية، ملايين الحبوب من الكبتاغون داخل آليات صناعية في أحد مستودعات منطقة تعنايل، وهي تعود لشخص من آل ب.ح.

وأسفرت العملية التي نفذت ليل أمس عن توقيف عدد من اللبنانيين والسوريين الذين ضبطوا بالجرم المشهود، كما تم ضبط عشرات الملايين من حبوب الكبتاغون التي كانت مخبأة داخل خزانات سخانات ومكيفات ضخمة يجري تلحيمها لإخفائها وتحضيرها للتصدير إلى البلدان العربية. وقدرت قيمة المضبوطات بحوالي عشرين مليون دولار.

ونفذت مديرية المخابرات سلسلة مداهمات ومطاردة لعدد من المتورطين وتم تنفيذ عدد من الكمائن في شتورا والبقاع الغربي، أسفرت عن توقيف المزيد من المتورطين.

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